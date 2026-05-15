Трампу запретили пользоваться телефоном в Китае

Президенту США Дональду Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона в ходе поездки в Китай. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее СМИ сообщили, что президенту и всем членам его делегации рекомендовали не брать личные устройства на время визита в КНР из-за риска слежки. Представитель американской администрации подтвердил, что Трамп не пользуется личным смартфоном во время поездки.

Подчеркивается, что американский лидер любит использовать телефон для звонков друзьям, общения с журналистами и публикации мемов. В ходе его визита в Китай американского лидера в соцсети Truth Social появлялось мало, и их, вероятно, публиковали оставшиеся в США сотрудники Белого дома.

Си Цзиньпин раскрыл итоги переговоров с Трампом

Напомним, что 15 мая Трамп завершил трехдневный визит в Пекин. До этого он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине.