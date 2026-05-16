Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал замечание журналисту во время пресс-конференции из-за громкого телефона в зале. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, один из сотрудников СМИ дважды прерывал выступление главы российского МИД, так как в помещении громко работал перевод на телефоне.

Во время выступления Лавров остановился и обратился к журналисту по-английски, попросив покинуть помещение, если источник шума не будет выключен. Когда звук продолжился, министр повторно сделал замечание и добавил, что в противном случае телефон могут забрать.

Инцидент произошел прямо во время общения главы МИД с прессой.

Ранее Сергей Лавров уже становился участником похожего эпизода на международной встрече с представителями Ливии. Во время переговоров с главой МИД Ливии Тахером Бауром российский министр начал разговор на английском языке.

После предложения продолжить беседу на русском и арабском языках Лавров с улыбкой заявил, что думал, будто уже говорит по-русски. Эта фраза вызвала смех у участников делегации.