Залог Ермаку собрали, но не перечислили из-за страха проверки

Друзья бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака собрали полную сумму на залог для него, но не перечислили. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Вчера срочно искали деньги на залог для Ермака. Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле «от блатных и нищих», — написал он.

Железняк отметил, что сумму собирали «с мира по копейке».

Нардеп подчеркнул, что деньги поступали из сомнительных источников. Друзьям экс-главы президентского офиса пришлось объяснять финансовым организациям, что никаких последствий для них не будет.

