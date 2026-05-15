Стубб выступил с заявлением после сообщений о БПЛА в Финляндии

Президент Финляндии Александер Стубб после сообщений о БПЛА, якобы залетевших в воздушное пространство страны, заявил об отсутствии прямой военной угрозы.

"Прямой военной угрозы Финляндии нет", - написал он в Х.

Президент Литвы сделал заявление о нарушающих воздушное пространство страны БПЛА

Телерадиокомпания Yle сообщила ранее, что в воздухе над областью Уусимаа, вероятно, находился дрон. Из-за угрозы, связанной с БПЛА, в аэропорту Хельсинки приостановили авиасообщение. Сейчас он работает в обычном режиме.