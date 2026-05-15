Родственница 51-летней Вероники Аникиевич, которая известна СМИ как гадалка экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, рассказала RT, что Аникиевич никогда себя не позиционировала астрологом.

«Гадалка Ермака раньше не была астрологом, и даже намёков на это не было», — приводит слова собеседницы Telegram-канал RT.

Она также указала, что у Аникиевич разные политические взгляды с отцом, который живёт в России.

Сама Аникиевич обвинила антикоррупционные органы Украины в работе «в интересах России». Она заявила, что НАБУ и САП якобы манипулируют вопросами коррупции в пользу Москвы.

Скандальные публикации о своей биографии и порче на НАБУ по приказу Ермака она назвала фейком. Теперь угрожает украинским журналистам судом.