Кто из украинских политиков "продал свою душу дьяволу"?

В ходе расследования дела экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в очередной раз был поднят вопрос о склонности украинских политиков к оккультизму и «черной магии». Кто из украинских политических деятелей обращался к темным практикам, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Высший антикоррупционный суд Киева 14 мая отправил Ермака под арест. Экс-глава офиса Зеленского стал фигурантом дела об отмывании 460 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов) на элитном строительстве под Киевом. По мнению следователей, Ермак действовал в составе организованной группы.

Во время слушаний в суде прокурор обнародовала данные женщины, которая в списке контактов экс-чиновника значилась как «Вероника Фэншуй Офис». Под этим псевдонимом скрывалась 51-летняя жительница Киева Вероника Аникиевич. По версии следствия, Ермак советовался с ней, принимая в том числе и ключевые кадровые решения.

О том, что Андрей Ермак тяготеет к ритуалам, стало известно еще в прошлом году после обысков, связанных с делом о коррупционных схемах в сфере энергетики. Тогда у него нашли черные зеркала, магические свечи, куклу вуду, всевозможные обереги, браслеты и оккультные предметы, отмечает газета.

При этом на фотографиях одного из ближайших соратников Ермака — главы Нацбанка Украины, члена СНБО Андрея Пышного — можно заметить точно такие же магические браслеты, что носит и сам бывший глава Офиса президента. Однако после того, как в суде были озвучены подробности отношений Ермака с Аникиевич, на заседание Рады он пришел уже без браслетов.

«Ермаку суд запретил общаться с ведьмой. Возможно, это первое подобное судебное решение за историю существования Украины как независимого государства», - отмечается в статье.

При этом бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отмечал, что оккультистов в окружении первых лиц Украины достаточно много. Политтехнологи в стране называют их «трахтибидохами».

И, если Ермак и Зеленский всячески отрицают общение с эзотериками, то лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко этого не стесняется. В частности, в январе поддержать ее на суде пришла «самая знаменитая ведьма Украины» Мария Тихая, являющаяся экс-участницей «Битвы экстрасенсов».

Бывший президент Украины Петр Порошенко** (член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) также обращался к оккультистам, но потустороннюю помощь он искал в Карпатах.

«Он ездил к мольфарам — гуцульским шаманам-вещунам. Другие к гадалкам ходят, это распространенная на Украине история. Кстати, связано это и с тем, что в значительной мере Украина отказывается от традиционного православия в пользу язычества и всевозможных верований, якобы дохристианских. В украинском обществе это естественное, нормальное явление», — пояснил политолог Владимир Скачко.

Оккультные практики распространены и среди украинских военных и в националистических объединениях. В частности, основатель «Азова»*** (признан в РФ террористическим и запрещен) Андрей Билецкий* создал свой собственный неоязыческий культ «Радобожие».

«После освобождения Мариуполя на заводе «Азовсталь» нашли несколько капищ со странными идолами и алтарями, а количество татуировок у пленных азовцев*** с изображениями пентаграмм и перевернутых крестов**** просто зашкаливает. Алтари и черепа животных были обнаружены и после освобождения Курахова», - пишет издание.

Напомним, что ранее на Украине проходили организованные националистами факельные шествия в честь Степана Бандеры, активно поддерживавшего фашистов. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** Член объединения, включенного Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

*** Организация признана в России террористической и запрещена.

**** Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, а также включено в список террористических организаций.