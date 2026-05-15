На востоке ДР Конго подтверждена новая вспышка лихорадки Эбола, есть жертвы

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) в пятницу официально подтвердил вспышку лихорадки Эбола в провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК). По последним данным, зарегистрировано 246 подозреваемых случаев заболевания, из которых 65 закончились летальным исходом.

Согласно докладу, большинство случаев и смертей зафиксировано в зонах здравоохранения Монгвалу и Рвампара. Четыре смерти произошли среди лабораторно подтвержденных пациентов. Подозрительные случаи также выявлены в столице провинции - городе Буния.

Предварительные результаты исследований указывают на наличие штамма Эболы, отличного от Заирского. В настоящее время продолжается генетическое секвенирование вируса.

Известный конголезский вирусолог Жан-Жак Муембе, который в свое время участвовал в открытии вируса Эбола, отметил, что из 16 предыдущих вспышек в ДРК лишь одна не была вызвана Заирским штаммом. По его словам, выявление другого варианта значительно осложнит борьбу с инфекцией, поскольку существующие вакцины и препараты разрабатывались именно против Заирского штамма.

Africa CDC выразила серьезную озабоченность в связи с риском дальнейшего распространения болезни. "Африка CDC обеспокоена риском дальнейшего распространения из-за городского контекста Бунии и Рвампары", - указали в центре. В данном контексте, как отмечается, опасность также представляет интенсивность перемещения населения и активность в горнодобывающей отрасли в пострадавших районах, которые граничат с Угандой и Южным Суданом.

Директор Africa CDC Жан Касейя подчеркнул, что "ввиду высокого уровня перемещения населения между пострадавшими районами и соседними странами крайне важна быстрая региональная координация". Ведомство уже созывает срочное совещание с представителями Конго, Уганды, Южного Судана и международными партнерами.

Данная вспышка Эболы стала уже 17-й по счету в ДРК с момента первого выявления вируса в 1976 году. Она разворачивается на фоне тяжелого гуманитарного кризиса и ожесточенных столкновений между вооруженными группировками в провинции Итури, из-за которых многие медицинские учреждения либо переполнены, либо не функционируют.

Эбола - это тяжелое и часто смертельное заболевание, которое передается при прямом контакте с биологическими жидкостями зараженных людей, загрязненными предметами или телами умерших.