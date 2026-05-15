Трамп рассказал о необычной просьбе к Си Цзиньпину

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал американскому президенту Дональду Трампу прислать семена роз для Розового сада Белого дома.

О необычной просьбе к китайскому коллеги рассказал сам лидер США, сообщает Sky News.

«Я спросил президента: "Можете прислать мне несколько для Розового сада Белого дома?" И он ответил утвердительно», — рассказал политик.

По его словам, он никогда не видел таких больших и красивых роз.

Отмечается, что Трамп в прошлом году провел реконструкцию Розового сада и жаловался, что в саду Белого дома «не так уж много роз».

Ранее президент США заявил, что Си Цзиньпин очень высокий и идеально подобран для роли китайского лидера, даже внешне. По его словам, председатель КНР теплый человек, но при этом всегда полностью сосредоточен на деле, не инициируя никаких игр и «разговоров о том, какая сегодня хорошая погода».