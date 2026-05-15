Глава киевского режима Владимир Зеленский убеждён, что коррупционные скандалы на Украине не помешают странам ЕС давать ему деньги.

Такое мнение приводит издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

«Зеленский думает именно так. В конце концов деньги всё равно поступят», — говорится в публикации.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал вести «неудобные» разговоры для урегулирования конфликта на Украине.