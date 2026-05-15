Трамп завершил трехдневный государственный визит в Пекин

Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолета по окончании трехдневного государственного визита в Пекин, передает РИА «Новости».

Трансляцию отъезда главы государства вел телеканал Fox News. У трапа американского лидера провожал министр иностранных дел КНР Ван И.

Перед тем как зайти в самолет, глава Белого дома обернулся и помахал рукой, произнеся несколько слов, которые заглушил шум двигателей. Вопреки традициям, общаться с прессой перед вылетом он не стал.

Подводя итоги поездки, американский президент высоко оценил прошедшие переговоры.

«Я готов поддерживать искреннее и углубленное взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпином и с нетерпением жду встречи с ним в Вашингтоне», – заявил Трамп.

По данным Центрального телевидения Китая, после прогулки с китайским лидером по парку резиденции «Чжуннаньхай» он назвал прошедший визит успешным и незабываемым событием мирового масштаба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер начал свой первый за девять лет государственный визит в Китай.

В ходе встречи главы двух государств договорились выстраивать стабильные стратегические отношения.

Во время торжественного банкета Дональд Трамп охарактеризовал состоявшийся диалог с председателем КНР как весьма успешный.