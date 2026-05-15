Мерц признал сложности работы на фоне конфликта с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически признал, что ему непросто работать после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом глава немецкого правительства заявил в интервью испанской газете ABC.

Во время беседы журналисты спросили Мерца, тяжело ли быть канцлером ФРГ при нынешнем президенте США. В ответ немецкий политик согласился с такой оценкой.

Напряженность между Берлином и Вашингтоном усилилась после заявлений Мерца по ситуации вокруг Ирана. Канцлер отмечал, что западные страны недооценили происходящее на Ближнем Востоке, а Соединенные Штаты рискуют надолго втянуться в новый конфликт.

После этого Трамп публично раскритиковал главу немецкого правительства. Американский лидер обвинил Мерца в некомпетентности и заявил, что канцлеру следует заниматься внутренними проблемами Германии.

Дополнительное напряжение возникло 2 мая, когда США объявили о намерении сократить численность американских военных в Германии. Решение вызвало обеспокоенность в немецких политических кругах, поскольку ФРГ остается одним из крупнейших военных центров США в Европе.

На фоне конфликта немецкие СМИ начали писать о растущем давлении на Мерца внутри страны. Канцлер сталкивается с критикой со стороны оппозиции и проблемами внутри правящей коалиции.

Позднее глава правительства ФРГ попытался смягчить риторику. Он заявил, что Германия заинтересована в сохранении тесного сотрудничества с Соединенными Штатами и не намерена разрушать трансатлантические отношения.