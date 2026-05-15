Вашингтон отказался от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов.

Об этом говорится в публикации иранской газеты Tehran Times, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Напомним, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчёркивал, что план Тегерана из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив.

«Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана из 14 пунктов», – пишет СМИ.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением. По его словам, США пойдут на это при отсутствии сделки с Вашингтоном.