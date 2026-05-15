Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюз продолжит выдавать ему деньги, несмотря на последние коррупционные скандалы. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на слова Дарьи Каленюк, которая является соучредителем и исполнительным директором Центра противодействия коррупции на Украине.

«Боюсь, что Зеленский думает именно так. В конце концов, деньги все равно поступят, и нас все равно примут в ЕС. Значит, нам и менять ничего не нужно», — сказала Каленюк.

По ее оценкам, Зеленский ошибается. Евросоюз не поддержит евроинтеграцию Украины, если та не будет соответствовать критериям правового государства. Сам же президент Украины не заинтересован в реформах, направленных на укрепление верховенства закона, утверждает Каленюк.

11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Следователи подчеркнули, что после начала российско-украинского конфликта строительство коттеджей не только не остановили, но и начали вести более активно.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал Ермаку меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около $3,1 млн. Бывший чиновник заявил, что у него нет таких денег.