Си Цзиньпин раскрыл итоги переговоров с Трампом

Между Китаем и США достигнуто соглашение по поддержанию стабильных торговых отношений и расширению сотрудничества. Об этом по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, пишет РИА Новости.

13 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту ему устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей. Накануне лидеры двух стран провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. В начале встречи председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, стороны должны быть партнерами, а не соперниками.

А по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в резиденции «Чжуннаньхай» в центре Пекина Си Цзиньпин сообщил о достижении «консенсуса».

«Мы достигли консенсуса по поддержанию стабильных торгово-экономических отношений и расширению сотрудничества в различных областях, а также надлежащему урегулированию взаимных проблемных вопросов», - отметил он.

Напомним, что накануне Дональд Трамп заверил, что США намерены вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. При этом президент США обратил внимание на то, что привез с собой крупнейших предпринимателей для обсуждения перспектив сотрудничества.