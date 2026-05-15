Корреспондент газеты New York Post Эмили Гудин, сопровождавшая президента США Дональда Трампа в поездке в Китай, рассказала о необычном инциденте перед вылетом американской делегации из КНР. Члены делегации выбросили все предметы, которые им выдали местные чиновники. Об этом она написала в своём аккаунте в X.

По словам журналистки, американский персонал собрал всё, что раздавали китайские чиновники: аккредитации, одноразовые телефоны для сотрудников Белого дома, значки для делегации. Затем эти вещи выбросили в мусорный бак, расположенный у подножия трапа президентского самолёта Air Force One.

Гудин подчеркнула, что на борт самолёта не разрешили проносить ничего из того, что было получено в Китае. Это объяснение стало прямым ответом на вопрос о том, почему все выданные предметы были утилизированы перед вылетом. Журналистка находилась в официальном пуле Белого дома.

Напомним, Дональд Трамп прибыл в Китай 13 мая, а государственный визит завершился 15 мая. Американский лидер охарактеризовал поездку как «крайне успешную». По его словам, сторонам удалось разрешить много вопросов в ходе переговоров, передает ТАСС.

Таким образом, несмотря на позитивные политические итоги визита, процедурные меры предосторожности со стороны американской делегации оказались крайне жёсткими.