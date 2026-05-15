Президент Литвы сделал заявление о нарушающих воздушное пространство страны БПЛА

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, любой беспилотник, влетевший на территорию Литвы, представляет угрозу. Власти не могут знать, «откуда он был отправлен, где должен упасть и каковы цели этого БПЛА».

«Вот почему наши Вооруженные силы должны заниматься уничтожением таких беспилотников», — сказал Науседа

Президент Литвы также прокомментировал случаи падения дронов в Финляндии и Латвии, заявив, что они сбились с курса. Он также выступил против того, чтобы небо страны использовалось для пролета иностранных БПЛА.

В Госдуме заявили, что власти Литвы начали осознавать риск конфликта с Россией

Напомним, что с конца марта дроны ВСУ неоднократно залетали на территорию стран Прибалтики. Москва выступала со специальным предупреждением по этому поводу. В Эстонии отрицали, что давали разрешение Украине, однако позже потребовали от Киева исключить подобные инциденты. Схожим образом поступила Финляндия, где также находили украинские дроны.