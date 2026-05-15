В Еврокомиссии создали департамент «смелых идей»

Еврокомиссия создала новое и самое влиятельное подразделение, которое в Брюсселе уже прозвали департаментом "смелых идей". Называется оно DG IDEA, что европейцы расшифровывают как департамент "Вдохновления, Обсуждения, Вовлечения и Ускорения".

Как пишет издание Politico, структура подчиняется напрямую главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Задачи департамента - долгосрочное планирование и проведение "стратегических консультаций". Фактически новый орган является "личной гвардией" Урсулы, которую она использует для решения важных вопросов.

В департаменте всего 25 сотрудников, а бюджет на этот год - всего 265 тысяч евро.

"Но близость к фон дер Ляйен придает подразделению серьезный вес", - отмечает издание.

Сотрудники департамента участвовали в важнейших переговорах и мероприятиях, их включают в различные рабочие группы Еврокомиссии, которые занимаются широким кругом вопросов. Их цель - наблюдать за ситуацией и докладывать фон дер Ляйен о реальном положении вещей.

Урсулу давно обвиняют в узурпации власти в Евросоюзе. И создание нового подразделения вписывается в эту картину. Приближенные к главе Еврокомиссии чиновники теперь занимаются контролем и участвуют в процессе принятия решений практически во всех сферах политики.

В Еврокомиссии заверяют, что новый департамент должен только "генерировать смелые идеи" и помогать "воплощать их в конкретные действия". Но Politico со ссылкой на устав департамента отмечает, что он является не только центром обмена идеями, но и "структурой поддержки" фон дер Ляйен и "отделом доверенных лиц".

"Это особое место, - приводит Politico слова еврочиновника. - С одной стороны, это часть кабинета председателя ЕК. С другой - это, по сути, внутренний аналитический центр".

В Брюсселе мало кто понимает, чем на самом деле занимается DG IDEA.