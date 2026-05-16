Депутат Рады: для Ермака собрали залог, но не успели перевести его суду

Средства на выплату залога за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака собрали еще в пятницу. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что деньги были собраны под давлением Зеленского, но их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины.

«Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от "блатных и нищих" <…> но не успели же забросить на счет ВАКС", - написал Железняк.

По словам украинского депутата, задачу собрать деньги для Ермака поставил лично глава киевского режима. Она была «максимально государственной», в связи с чем банки уверяли, что «все будет хорошо». Однако, по его словам, в ситуацию вмешалась Государственная служба финансового мониторинга Украины. По словам Железняка она направила всем банкам, в том числе Национальному, письмо с предупреждением, что в случае участия во внесении залога «все источники средств» будут проверяться. Депутат Рады подчеркнул комичность ситуации, поскольку руководство Госфинмониторинга, как утверждает Железняк, назначалось лично Ермаком.

Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Ермака меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (примерно 3,1 миллиона долларов). Экс-чиновника обвиняют в легализации 460 миллионов гривен, полученных незаконным путем, при строительстве коттеджного поселка премиум-класса в пригороде Киева.

Вечером 11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за легализацию имущества, полученного преступным путем, совершенную организованной группой или в особо крупном размере. Если дело дойдет до приговора, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака так и не внесли к концу четверга. Он ночевал в СИЗО, где ему оплатили камеру. Адвокат бывшего главы офиса Зеленского Игорь Фомин поделился с журналистами информацией, что лично оплатил камеру для своего клиента. Кроме того, по словам адвоката, сбор средств на залог для Ермака продолжается.

</p>