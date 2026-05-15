В США указали на большую ошибку Трампа в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп совершил большую ошибку, не проконсультировавшись с партнерами по НАТО перед началом операции против Ирана. Об этом заявил бывший помощник действующего американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, передает Politico.

«Я думаю, что Трамп совершил большую ошибку, не посоветовавшись с европейскими союзниками по НАТО перед войной», — сказал он.

При этом Болтон подчеркнул, что реакция Европы на конфликт значительно усугубила ситуацию, поскольку европейские страны, по его мнению, слишком сильно дистанцировались от происходящего.

«Неправильно говорить, что это не война Европы. Это война Европы», — отметил он.

Ранее Болтон заявлял, что Трамп загнал себя в ловушку в ходе развязанной войны с Ираном. Он добавил, что у президента США есть два варианта действий: либо он возобновляет масштабные военные действия против Тегерана, либо пытается силой разблокировать Ормузский пролив при помощи арабских стран, сохраняя при этом блокаду морских портов.