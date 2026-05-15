Аэропорт Хельсинки приостанавливал работу из-за угрозы БПЛА

Работа аэропорта финской столицы временно приостанавливалась из-за угрозы, связанной с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в регионе Уусимаа. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Объявлена тревога в связи с БПЛА в Уусимаа. Принимаются меры. Силы обороны активировали все свои возможности по наблюдению и противодействию", - написал премьер-министр страны Петтери Орпо в X.

Позже МВД Финляндии объявило об отмене беспилотной угрозы в регионе. По информации Reuters, работа аэропорта в Хельсинки возобновлена.