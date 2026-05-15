Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в беседе с РИА Новости выразил уверенность, что никакие коррупционные скандалы, сотрясающие киевский режим, не заставят правительство Фридриха Мерца свернуть с гибельного пути конфронтации с Москвой.

По его словам, для «евроавтократов и русофобов» членство Украины в ЕС является исключительно политико-идеологическим уколом в адрес России, и ради этой цели они готовы закрывать глаза на любое внутреннее разложение режима.

Политик подчеркнул, что кабинет Мерца давно действует вопреки национальным интересам, руководствуясь исключительно проукраинскими лозунгами, поэтому разоблачения Ермака и приближенных Зеленского никак не повлияют на стратегический курс Берлина. В связи с этим его фракция последовательно требует полного прекращения любых финансовых вливаний киевскому режиму, за исключением сугубо гуманитарной помощи, так как каждый выделенный евро лишь продлевает кровопролитие.

