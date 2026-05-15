Немецкое издание Junge Welt раскрыло причины выхода интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель. По словам авторов материала, оно был выпущено из-за резкого ухудшения позиций украинского лидера в западных правящих кругах.

В интервью Мендель выдвинула серьезные обвинения против Зеленского в коррупции и диктатуре, напоминает газета.

«Тот факт, что Карлсон решил опубликовать интервью <…>, вероятно, свидетельствует о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в американских республиканских кругах», — говорится в статье.

Мендель рассказала о соглашении между Зеленским и западными СМИ

Публикация беседы с Мендель приобретает особое значение в свете расследование коррупционных скандалов и обнародования аудиозаписей по делу бизнесмена Тимура Миндича, на которых, предположительно, содержится голос самого Зеленского, отмечается в материале.

Ранее The European Conservative (TEC) писало, что интервью бывшего пресс-секретаря президента приведет к усилению контроля за действиями Зеленского. Отмечается, что слова Мендель усиливают давление на украинского лидера вкупе с обвинениями в коррупции в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака.