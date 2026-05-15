Аресты и обвинения на Украине — британский политик указал на след Трампа
Британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что масштабный коррупционный скандал вокруг окружения Владимира Зеленского стал персональным ударом президента США Дональда Трампа по главе киевского режима. Такое мнение он высказал в социальной сети X.
По словам Гэллоуэя, американские власти якобы усилили влияние на украинские антикоррупционные структуры и добились продвижения своих представителей в органы, занимающиеся расследованием финансовых преступлений.
Политик также заявил, что речь идет о расследовании коррупционных схем, связанных с крупными суммами денег и недвижимостью.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили обвинения бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. По данным следствия, речь идет о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд в рамках этого дела арестовал недвижимость.
Трамп пригрозил уничтожить Иран при одном условии
Позднее антикоррупционные органы сообщили о появлении еще шести фигурантов. Их имена официально не раскрывались, однако, как утверждало издание «Страна.ua», среди них может находиться бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который уже проходит обвиняемым по другому коррупционному делу.
Также СМИ сообщали о возможной причастности к расследованию бизнесмена Тимура Миндича, которого называют другом и соратником Владимира Зеленского. После этого глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство просит арестовать Ермака. Одновременно прокуратура предложила определить залог в размере 180 миллионов гривен.
Бывший руководитель офиса Зеленского покинул должность в ноябре на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины.