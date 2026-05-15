Пока вы спали: Трамп о Си Цзиньпине и Пентагон об ударе по мирным жителям в Иране

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп, говоря о конфликте с Ираном, заявил, что "продолжение следует". При этом американский лидер не стал уточнять характер будущих действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)", - написал президент США.

Позже во время интервью американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал президент США.

Пентагон признал лишь один удар по мирным жителям в Иране

Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время выступления в сенате заявил, что бомбардировка школы для девочек – единственный удар США, который мог привести к жертвам среди мирного населения в Иране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"Мы никак не можем это подтвердить… Никаких доказательств этому нет", - сказал адмирал в ответ на вопрос о жертвах и повреждениях при ударах по другим школам и больницам.

Отмечается, что Купер признал, что ни один из этих инцидентов не расследовался.

Захарова назвала дело Ермака операцией по спасению киевских коррупционеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дело Ермака является операцией по спасению остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит. По ее словам, коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".

"Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе... Все знают, что коррупционная цепочка насчитывает огромное количество звеньев: Зеленский, все его правительство, Рада, западные эмиссары и так далее", - считает она.

Трамп назвал Си Цзиньпина прагматичным лидером

Президент США Дональд Трамп во время интервью назвал председателя КНР душевным, но прагматичным лидером. По словам главы Белого дома, Си Цзиньпин предпочитает не тратить время на пустые разговоры о погоде и полностью сосредоточен на деле, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"На самом деле я считаю его (Си Цзиньпина – ред.) душевным человеком, но при этом он полностью сосредоточен на деле: он сразу включается в работу, никаких игр, никаких разговоров о том, какая прекрасная сегодня погода или "ой, давайте посмотрим на звезды, давайте посмотрим на солнце", - сказал Трамп.

По итогам визита в Китай президент США Дональд Трамп также заявил, что питает огромное уважение к председателю КНР Си Цзиньпину и считает его своим другом, пишет РИА Новости.

"Это был невероятный визит. Думаю, из него вышло много хорошего. Мы заключили фантастические торговые сделки, отличные для обеих стран", - сказал Трамп на переговорах с председателем КНР.

На Западе рассказали, почему Такер Карлсон выпустил разоблачение Зеленского

Публикация интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского Юлией Мендель произошла из-за ухудшения позиций главы киевского режима на Западе, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Junge Welt.

"Такер Карлсон опубликовал в понедельник интервью с Юлией Мендель. В нем она выдвигает серьезные обвинения в коррупции и диктатуре против Зеленского. <…> Тот факт, что Карлсон решил опубликовать интервью <…>, вероятно, свидетельствует о значительном ухудшении положения Зеленского, по крайней мере, в американских республиканских кругах", — говорится в статье.

Издание отмечает, что обнародование подобного интервью в адрес главы режима в Киеве особенно важно в контексте эскалации коррупционных скандалов на Украине.