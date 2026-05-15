Назван соперник Стармера за кресло премьера Британии

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, возможно, вскоре придётся столкнуться с прямым вызовом со стороны одного из самых популярных британских политиков. Как сообщает Bloomberg, это мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм.

Он готовится побороться за кресло в Палате общин, чтобы в перспективе побороться за пост главы правительства. Возможность для возвращения в большую политику открылась после неожиданного заявления действующего депутата-лейбориста Джоша Саймонса, решившего уйти из округа Мейкерфилд и «освободить дорогу» новому лидеру.

Стармер обратился с призывом к странам НАТО

Бернхэм сообщил, что запросит разрешение Национального исполнительного комитета партии на участие в довыборах, хотя ранее этот орган, где сильны позиции сторонников Стармера, уже блокировал его выдвижение.

Прямых деклараций о намерении сместить Стармера Бернхэм пока не делал, однако заявил, что на посту мэра способен сделать лишь «ограниченно много», призвав к более масштабным изменениям на национальном уровне.