Рубио рассказал, изменилась ли позиция США по Тайваню

Вашингтон не изменил позицию по вопросу Тайваня после встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью NBC News.

«Это было довольно последовательно во многих президентских администрациях и остается неизменным сейчас», — добавил Рубио.

По его словам, Пекин поднял этот вопрос во время переговоров, но он не занимал «видного места».

Также Рубио критически отозвался о растущем военном давлении, с которым сталкивается Тайвань со стороны Китая.

Рубио подчеркнул важность переговоров с Россией

До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу о необходимости аккуратного отношения к статусу Тайваня. Китайский лидер добавил, что стремление к «независимости Тайваня» и мир в регионе исключают друг друга. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Тайваньском проливе — это важнейший фактор для отношений Пекина и Вашингтона.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты государственного визита президента России Владимира Путина в Китай будут объявлены в ближайшее время.

Ранее Си и Трамп обсудили российско-украинский конфликт.