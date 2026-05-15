Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что НАТО не станет размещать ядерное оружие в Прибалтике. По его мнению, единственным кандидатом на это является Польша, однако ни Вашингтон, ни Брюссель в реальности не хотят идти на прямую ядерную конфронтацию с Москвой. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

Политик также прокомментировал правительственный кризис в Риге и отставку премьера Эвики Силини, охарактеризовав ситуацию в стране как политический хаос накануне октябрьских выборов.

Говоря об экономике, Юрканс подчеркнул, что вся антироссийская политика сказалась на Латвии пагубно. Из-за санкций и разрыва логистических цепочек доходы бюджета от транзита рухнули с 14% до 3–5%. Он выразил надежду на восстановление добрососедских отношений с РФ.

При этом дипломат признал, что пока с Запада дуют совершенно другие ветры. Спасти ситуацию, по его словам, может лишь смена курса и возвращение к политике согласия.