СМИ узнали, как глава Пентагона Хегсет шокировал подчиненных решением по Польше

Издание Politico, ссылаясь на информированные источники в оборонном ведомстве, сообщило о единоличном решении главы Пентагона Пита Хегсета, ставшем полной неожиданностью как для его собственных подчиненных, так и для европейских столиц.

В кулуарах военного ведомства царит растерянность: чиновники признаются, что не имели ни малейшего понятия о готовящемся приказе и последние сутки провели в экстренных переговорах, пытаясь понять мотивы министра и предугадать, не последуют ли за этим новые «сюрпризы».

Причина, по которой Хегсет внезапно отменил развертывание в Польше более чем четырехтысячной бронетанковой бригады из состава первой кавалерийской дивизии со всей полагающейся техникой, остается для аппарата минобороны загадкой.

В настоящее время на польской территории дислоцировано порядка 10 тысяч американских солдат.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что США не сократят воинский контингент в стране.