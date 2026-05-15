Мерц высказался о переговорщике для диалога с Россией по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прокомментировал текущую ситуацию вокруг конфликта на Украине. Его слова приводит газета The Guardian.

© Lenta.ru

Мерц подчеркнул, что Европа готова прикладывать усилия для урегулирования конфликта. Однако европейские страны сами выберут посредника для переговоров с Россией.

«И наконец, что не менее важно, мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени. Никто другой», — сказал он.

Мерц ответил на предложение Путина

Немецкий канцлер подчеркнул, что Европа и Украина стремятся к завершению конфликта в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о сложности переговоров по Украине. Он подчеркнул, что полноформатный диалог начнется после прекращения огня. По словам Пескова, оно наступит в случае отвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.