Ермак не смог выйти из СИЗО под залог

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, несмотря на избранную ему судом меру пресечения в виде залога в 3,1 миллиона долларов, так и не смог покинуть изолятор временного содержания к исходу четверга из-за провала сбора необходимой суммы и вынужден провести ночь в платной камере СИЗО.

Даже административный ресурс, экстренно подключенный окружением Владимира Зеленского, не помог собрать нужные средства, так как, по данным местных СМИ, откровенная «токсичность» фигуранта отпугнула потенциальных жертвователей, выделивших из всей суммы лишь около 329 тысяч долларов.

Ермак заявил, что отвергает предъявленные ему обвинения

В результате адвокату Игорю Фомину пришлось из своего кармана оплатить для подзащитного улучшенные условия содержания под стражей. Защита признает, что банковская система работает со сбоями, и данных о точном поступлении средств нет, хотя он надеется на наличие хотя бы половины суммы.

Ермаку инкриминируют отмывание более 460 миллионов гривен при возведении элитного коттеджного поселка под Киевом, где четыре резиденции предназначались для самого экс-чиновника, его подельников и лично президента Зеленского.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала резонансное уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, назвав этот процесс циничной спецоперацией по спасению остатков преступной вертикали.