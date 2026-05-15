Шансы Украины вступить в ЕС на фоне коррупционного скандала оценили

У Украины все еще остаются шансы вступить в Евросоюз, коррупционный скандал, вероятно, не закроет Киеву путь в объединение. С такой точкой зрения в беседе с «Известиями» выступил экс-депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.

При этом, подчеркнул эксперт, сообщения о коррупции во власти страны сказываются на общественном мнении в ЕС. В частности, Бек напомнил о заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, который сказал, что в ближайшем будущем Украина, возможно, не сможет вступить в объединение. По мнению экс-депутата, это говорит о скептицизме со стороны немецкой общественности по поводу членства Киева в ЕС.

Однако, считает Бек, пока скандал никак не сказался на поддержке Киева ни со стороны Еврокомиссии, ни со стороны ведущих государств — членов ЕС.

Ранее депутат ЕП Гаральд Вилимски заявил, что Евросоюз должен остановить переговоры о приеме Украины.