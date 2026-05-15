Куба заявила о готовности принять помощь США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя заявление Госдепартамента США о готовности выделить 100 миллионов долларов, заявил, что Гавана не станет чинить препятствий приему гуманитарной помощи, если она будет оказана без политических условий и в соответствии с международными нормами.

Он уточнил, что приоритетными потребностями острова остаются топливо, продовольствие и медикаменты, однако назвал происходящее циничным парадоксом: Вашингтон предлагает помощь стране, которую сам же систематически подвергает удушающему коллективному наказанию.

Трамп: Куба попросила помощи у США

По его словам, нынешний гуманитарный кризис является искусственно созданным и хладнокровно просчитанным, и его можно было бы купировать в разы быстрее и проще, просто отменив или смягчив режим блокады.

Ситуацию на острове резко усугубил подписанный Дональдом Трампом 29 января указ о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявление чрезвычайного положения из-за надуманной «кубинской угрозы», что нанесло удар по выработке электроэнергии, транспорту и здравоохранению.

Ранее сообщалось, что жители Гаваны вышли на улицы и требуют вернуть электроснабжение.