В США заявили, что вывезли высокообогащенный уран из Венесуэлы

Специалисты США и Британии при поддержке МАГАТЭ завершили операцию по вывозу запасов высокообогащенного урана (ВОУ) из Венесуэлы, пишет пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов на официальном сайте.

Дипломаты напомнили, что RV-1, первый и единственный ядерный реактор Венесуэлы, был поставлен в республику в рамках исторической американской программы «Атомы за мир».

Первоначально предполагалось, что он будет использоваться для мирных научных исследований, позже его перепрофилировали для гамма-облучения медицинских принадлежностей, продуктов питания и других материалов.

По данным Госдепа, переговоры о передаче хранящего в реакторе ВОУ и операция по его подготовке к транспортировке прошли очень быстро, завершились в конце апреля.

Атомщики Соединенного Королевства забрали его у венесуэльской стороны и в начале мая благополучно доставили на полигон Саванна-Ривер в Эйкене, Южная Каролина, где он будет утилизирован.

Дипломаты подчеркнули, что за последние годы американцы вывезли из ряда стран свыше 7,3 тонн ядерных материалов, пригодных для создания ЯО.

В Госдепе признали, что при вывозе ВОУ ключевую роль сыграли специалисты МАГАТЭ, проследившие за операцией на всех этапах — от упаковки до передачи персоналу полигона.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность вывоза большой партии обогащенного урана из Ирана, готовы привлечь к операции спецназ и ВВС.