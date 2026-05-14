В США сделали неожиданное заявление о российском «Сармате»

Новейший российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в разы превосходит зарубежные аналоги, признали аналитики американского портала Military Watch Magazine.

Представитель Минобороны РФ во вторник, 12 мая, доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Обозреватели пояснили, что ряд государств обладает достаточно мощными ракетами: у США есть МБР LGM-30G Minuteman III с расчетной дальностью до 13 тыс. км, у Китая — DF-41 и DF-5, у Северной Кореи — Hwasong-17 и Hwasong-18 с дальностью до 15 тыс. км.

Вместе с тем, заметили аналитики, российская ракета может ударить по целям, расположенным на расстоянии до 35 тыс. км. Они добавили, что экстремальная дальность МБР связана с интеграцией гиперзвукового планирующего блока «Авангард».

Эксперты подчеркнули, что увеличение дальности полета российских ракет с 11 тыс. км до 35 тыс. км вызвала сильную тревогу у западных государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о запуске МБР вызвала бурную реакцию в западных массмедиа.

По его мнению, волна публикаций в прессе позволяет говорить о том, что в мире в целом осознали значение запуска МБР.