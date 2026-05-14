Глава британского Минобороны призвал ускорить поставки ПВО Киеву

Глава Минобороны Британии Джон Хили распорядился ускорить поставки ВСУ комплексов ПВО после масштабных ударов вооруженных сил России по военным объектам на территории Украины. Об этом пишет РБК.

По данным портала, Владимир Зеленский в 2022-2026 годах многократно во время публичных выступлений и в личной переписке с лидерами западных стран жаловался на удары со стороны России, требовал нарастить поставки систем ПВО, ракет-перехватчиков, призывал дать лицензию на производство ЗРК.

По словам Хили, удары российских беспилотников по объектам были поистине «шокирующими».

Министр отметил, что в связи с этим он распорядился ускорить поставки зенитных комплексов различных типов.

Ранее военные эксперты сообщили, что ВСУ получили различные комплексы ПВО от США, Британии, Германии, Израиля, Франции и ряда других стран.

По мнению аналитиков, значительная часть устройств устарела, находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, системы нередко мешают друг другу, в частности, сбивают ракеты, выпущенные другими средствами ПВО.

Кроме того, стоимость ракет для комплексов производства США является чрезмерной — для полноценного отражения атаки беспилотников требуется выпустить ракет на десятки миллионов долларов.