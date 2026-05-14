Саудовская Аравия предложила заключить пакт между Ираном и странами региона

Саудовская Аравия обсудила с союзниками возможность разработки и заключения пакта о ненападении между Ираном и ближневосточными странами. По сведениям газеты Financial Times (FT), договор будет способствовать урегулированию региональной напряженности после завершения войны США и Израиля с Тегераном.

Как сообщается, Эр-Рияд считает возможным использовать в качестве образца Хельсинские соглашения 1975 года, которые были направлены на снижение напряженности между СССР и странами Запада.

FT со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что многие страны ЕС поддержали инициативу Саудовской Аравии. По их мнению, пакт о ненападении был бы лучшим способом избежать возникновения новых конфликтов и одновременно гарантией для Ирана, что он больше не подвергнется нападению. Кроме того, европейцы призвали страны Персидского залива поддержать предложение Эр-Рияда.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с его иранским коллегой Аббасом Аракчи сделал акцент на важности сохранения режима прекращения огня и хрупкого перемирия между Ираном и США, а также недопущения срыва политико-дипломатических усилий в целях достижения комплексной ирано-американской договоренности.