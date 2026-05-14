Стало известно, от чего отказались дипломаты США при поездке в Китай

Американская делегация тщательно готовилась к визиту в Китай. Особое внимание было уделено мерам безопасности, защите от слежки, передает Fox News.

Президент США Дональд Трамп прибыл в КНР в среду, 13 мая, во главе огромной делегации, в которую вошли чиновники Белого дома, бизнесмены, аналитики.

Журналисты отметили, что члены делегации оставили дома свои смартфоны, привычные ноутбуки, взяли в поездку новые устройства, не содержащие никакой служебной и личной информации.

Си Цзиньпин оценил визит Трампа в Китай

По их данным, меры безопасности приняли не только сотрудники силовых ведомств, чиновники и дипломаты, но и предприниматели — топ-менеджеры компаний Apple, Boeing, Qualcomm и BlackRock, включенные в состав делегации.

Кроме того, американская сторона настояла на проведении заседаний в специальных защищенных помещениях, что вызвало недовольство у китайцев — в Пекине заявили, что меры гостей если не оскорбительны, то как минимум чрезмерны.

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что современные гаджеты несложно прослушать, поэтому политикам приходится от них отказываться, на время или полностью.

В связи с этим, заметил политик, он пользуется кнопочным телефоном от Nokia, но даже его не берет на важные заседания.