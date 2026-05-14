На Украине сделали резкое заявление о свержении Зеленского

Украинский парламентарий Артем Дмитрук сделал резонансное заявление о политических последствиях ареста бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, помещение Ермака в следственный изолятор стало мощнейшим ударом по режиму Владимира Зеленского, который уже не сможет оправиться от этого так же легко, как от предыдущих скандалов.

Нардеп сообщил об аресте Ермака в своем телеграм-канале следующее: «Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведет ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь".. Дмитрук предположил: " Это еще не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс ее разрушения вошел в новую, гораздо более серьезную фазу».

По словам депутата, избрание такой жесткой меры пресечения для Ермака — это не единичный инцидент, а симптом системного кризиса. Дмитрук напомнил, что сама по себе отставка Ермака с поста главы офиса президента, произошедшая еще в ноябре, была важным сигналом того, что механизм власти начал давать серьезные сбои. Теперь же, после ареста ближайшего соратника Зеленского, система, построенная, по мнению политика, на страхе, лжи, насилии и полном подавлении любой инакомыслящей мысли, начала интенсивно терять устойчивость и трещать по швам.

Филиппо: Зеленский будет следующим, кто окажется за решеткой на Украине

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили Андрею Ермаку официальные обвинения. Ему инкриминируется легализация более 460 миллионов гривен (свыше 10 миллионов долларов) в схеме по строительству элитного жилья в Киевской области. Суд уже наложил арест на недвижимость, фигурирующую в этом деле.

Параллельно ведомства объявили, что фигурантами по данному эпизоду стали еще шесть человек. Хотя их имена официально не называются, украинские СМИ, в частности издание «Страна.ua», сообщают, что речь идет, в том числе, о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове (который уже проходит обвиняемым по другому коррупционному делу), а также о некоем бизнесмене, напрямую причастном к так называемому «Миндичгейту». Источники утверждают, что это сам Тимур Миндич — друг детства и многолетний соратник Владимира Зеленского.

Позднее глава САП Александр Якименко уточнил, что ведомство будет ходатайствовать об аресте Ермака с правом внесения залога в размере 180 миллионов гривен. Защита экс-чиновника намерена обжаловать это решение, однако, по мнению Дмитрука, сам факт того, что «серый кардинал» украинской политики оказался в СИЗО, является переломным моментом. Власть Зеленского, построенная на личной преданности узкого круга лиц, теряет одного из своих ключевых столпов, и восстановить эту конструкцию будет практически невозможно. Пока же Зеленский и его офис хранят молчание.