Раскрыто данное Си Цзиньпином Трампу обещание

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал в ходе переговоров в Пекине, что китайская сторона не будет поставлять Ирану военную технику, рассказал журналистам президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, визит американской стороны продлится с 13 по 15 мая. Стороны обсудят ключевые вопросы международной повестки, в частности, эскалацию на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Тайваня, пошлины на товары.

«Он [председатель КНР] сказал, что не собирается поставлять военную технику. Это серьезное заявление», — отметил Трамп.

По словам президента, Си Цзиньпин предложил помощь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.

Си Цзиньпин оценил визит Трампа в Китай

Вместе с тем, уточнил глава США, Пекин не планирует отказываться от закупки нефти у иранских поставщиков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон неоднократно обвинял Китай и Россию в поставках вооружений и военной техники Ирану.

В Москве и Пекине в ответ на это заявляли, что не оказывают военную помощь Тегерану, не направляют ни оружие, ни устройства двойного назначения.