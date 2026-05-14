Мендель обрушилась с критикой на Зеленского на фоне ареста Ермака

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его поведение на фоне коррупционного скандала с участием бывшего главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Своим мнением она поделилась на странице в социальной сети X.

«Подчеркну, что Владимир Зеленский продолжает делать вид, что не имеет никакого отношения к господину Ермаку, который был его давним другом, шесть лет занимал пост главы администрации и до сих пор управляет многими вещами в государстве, не занимая никакой должности», — написала она.

Мендель подчеркнула, что практически каждый человек, которого Зеленский продвигал долгое время, обвиняется в предполагаемой коррупции.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал экс-главу ОП Украины Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги. Он подчеркнул, что Кремль «особо не следит» за делом и не считает его вопросом своей повестки.