Аракчи высказался про новое нападение США на Иран

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи считает, что новое нападение США на Иран завершится безрезультатно.

«Мы привыкли к угрозам, - сказал Аракчи агентству IRNA. - Они уже долгое время повторяют угрозы… различными способами».

По его словам, в Вашингтоне понимают, что угрозами и «даже начатой ими войной» не добились и не добьются результата. Так иранский министр прокомментировал вероятность нападения ВС США на Иран после возвращения Дональда Трампа из КНР.

Военного решения связанных с Ираном вопросов нет, подчеркнул Аракчи, а «путь к урегулированию лежит не через угрозы». Он надеется, что в Белом доме откажутся от подобной риторики «в пользу рационального подхода». Вместе с тем надежды на то, что «они (в Штатах) обратятся к логике, нет», добавил глава иранского внешнеполитического ведомства.

На фоне визита Трампа в Пекин министр обороны Израиль Исраэль Кац заявлял, что его страна готова к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Якобы это может потребоваться для нейтрализации остающихся угроз.