Близкий друг заплатил десятки миллионов залога за Ермака

Украинские СМИ сообщили, что бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров перевёл 30 миллионов гривен (около 49,8 миллиона рублей) в качестве залога за Андрея Ермака. По данным журналистов, Ребров давно дружит с экс-главой офиса президента Владимира Зеленского. У них общий кум. Ермак присутствовал на свадьбе тренера в 2016 году, передает RT на русском.

Общий залог, установленный судом, составляет 140 миллионов гривен (свыше 233 миллионов рублей). На данный момент эта сумма не собрана. По состоянию на вчерашний день внесена лишь десятая часть. Из этой суммы 8 миллионов гривен перечислила подруга Ермака. Адвокат экс-чиновника Игорь Фомин также сообщил, что внёс деньги за размещение своего подзащитного в VIP-камеру следственного изолятора.

Таким образом, Ермак провёл ночь в привилегированных условиях. Защита продолжает собирать средства. По словам Фомина, деньги продолжают поступать. Сам обвиняемый ранее заявлял, что не располагает такой суммой, но надеется на помощь друзей. Речь идёт о залоге, который позволит ему выйти на свободу до суда.

Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в легализации имущества, полученного преступным путём, в особо крупном размере и в составе организованной группы. 14 мая суд арестовал его на два месяца с правом внесения залога в 140 миллионов гривен. Уголовное дело связано с легализацией 460 миллионов гривен (около 10,5 миллиона долларов) при строительстве элитного коттеджного посёлка «Династия» под Киевом.

В ходе следствия выяснилось, что Ермак советовался с гадалкой Вероникой Аникиевич (известной как «Вероника Фэншуй») по вопросам государственных назначений и передавал ей имена своих политических оппонентов. Экс-глава офиса Зеленского, занимавший этот пост с февраля 2020 года, был уволен в конце 2025 года после обысков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.