Трамп отверг предложение Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп отверг предложение председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в урегулировании конфликта с Ираном. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал, что нам не нужна помощь. [Я] не просил об этом», — сказал он.

Трамп засомневался о поставках оружия после разговора с Си Цзиньпином

Ранее Трамп сообщил, что Си Цзиньпин предложил помощь по иранскому вопросу. Он добавил, что китайский лидер пообещал не поставлять Тегерану военную технику, но при этом Пекин намерен продолжать закупки иранской нефти.