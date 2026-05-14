Переговоры лидеров США и Китая Трампа и Си Цзиньпина в Пекине стали одной из главных тем мировой повестки. Политолог Василий Кашин в комментарии Рамблеру оценил шансы на формирование стратегического альянса между США и Китаем и назвал ключевые препятствия на этом пути.

По словам эксперта, несмотря на громкие заявления и дипломатический этикет, суть переговоров Трампа и Си Цзиньпина заключается не в поиске дружбы, а в минимизации рисков: стороны лишь пытаются сделать свое противостояние более предсказуемым.

Они не договариваются о партнерстве, они договариваются о стабилизации отношений и о некоторых правилах игры для своей конкуренции. Там не идет речь о том, что их отношения станут дружественными. Они все еще продолжают рассматривать друг друга как главных противников. Василий Кашин Политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам

Текущий этап отношений стран напоминает поздние периоды холодной войны между СССР и США, когда идеологические враги вырабатывали механизмы, предотвращающие случайное взаимное уничтожение, добавил политолог. По его словам, одной из главных причин визита стали радикальные меры, предпринятые Трампом в 2025 году. Резкие тарифы и экспортный контроль нанесли удар по мировым производственным цепочкам, что испугало обе экономики.

«Смысл происходящего — в упорядочивании американо-китайской конкуренции. Трамп и Си Цзиньпин договариваются о том, что, оставаясь конкурентами, не будут совершать определенных эскалационных действий, способных навредить обеим сторонам. Например, хаотичного введения тарифов, нарушающих работу международных производственных цепочек», — пояснил Кашин.

Идея о том, что США и Китай могут разделить мир на двоих и совместно управлять глобальными процессами, по мнению эксперта, утопична. Пропасть между моделями развития двух стран слишком велика, чтобы её можно было преодолеть за столом переговоров.

«Совместный геополитический контроль невозможен, у них противоречия, которые они не могут преодолеть. Невозможно совместить американскую модель лидерства и китайскую модель развития. Китайцы нацелены на масштабную индустриальную экспансию с вытеснением конкурентов с мировых рынков, и они не намерены останавливаться», — отметил специалист.

Кашин подчеркнул, что для Москвы сближение Трампа и Си Цзиньпина не несет угрозы «разворота» Китая в сторону Запада. Напротив, на фоне нестабильности в других регионах и продолжающихся конфликтов, интерес Пекина к российским ресурсам только растет.

«Сотрудничество Китая с Россией сохранится, оно не изменится. Конфликт в Персидском заливе привел к тому, что у китайских коллег вырос интерес к энергетическому и логистическому сотрудничеству с Россией», — отметил эксперт.

Он напомнил, что сразу за визитом Трампа ожидается визит российского президента в Китай, что подтверждает неизменность стратегического курса Москвы и Пекина. Несмотря на определенные трудности внутри БРИКС, связанные с конфликтами между отдельными участниками (например, ОАЭ и Ираном), двустороннее российско-китайское партнерство продолжит демонстрировать рост.

По оценке Кашина, визит Трампа в Китай — это не смена геополитических полюсов, а попытка создать «понятную и предсказуемую рамку» для борьбы двух сверхдержав, в которой ни одна из сторон не заинтересована в хаотичном обрушении мировой системы.

Ранее Трамп предложил Си Цзиньпину и его жене посетить США в сентябре.