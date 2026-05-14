Стало известно, что подали Трампу на банкете в Пекине

Белый дом рассказал о том, какие блюда подали президенту США Дональду Трампу во время банкета в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно сообщению Белого дома, Трампу подали утку по-пекински, томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи ребра и лосось в горчичном соусе. На десерт гостям подали тирамису, фрукты, мороженое и выпечку.

Отмечается, что повара соединили в этом меню блюда китайской и западной кухни. Сам ужин стал завершением первого дня визита Трампа в Китай.

Ранее Трамп прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту ему устроили торжественную встречу с участием трех сотен детей.