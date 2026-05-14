Си Цзиньпин оценил визит Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал трехдневный визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне журналисты Politico рассказали, что «ястребы» из числа республиканцев на протяжении многих месяцев предупреждали о рисках контактов с Пекином.

Вместе с тем, когда Трамп твердо заявил о намерении нанести визит, хор противников связей с КНР затих, выступления прекратились, пояснили обозреватели.

«Это исторический визит», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава США, в свою очередь, поблагодарил китайскую сторону за то, что Пекин столь любезно принял американскую делегацию «во время этого исторического государственного визита».

Ранее известный политолог Иван Мезюхо сообщил, что Дональд Трамп будет пытаться блефовать во время общения с Си Цзиньпином.

Вместе с тем, заметил эксперт, президент с высокой долей вероятности не сможет обаять Си Цзиньпина. Кроме того, ему не удастся разговаривать с китайским лидером на языке силы.