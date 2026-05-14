Президент Литвы резко высказался о ситуации с дронами

Беспилотник любого типа, оказавшийся на территории Литвы, представляет собой угрозу, заявил президент республики Гитанас Науседа. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, в последние месяцы силовики Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии зафиксировали ряд инцидентов с дронами.

Часть устройств была обнаружена на земле в поврежденном состоянии, часть была замечена при пересечении воздушного пространства республик.

«Любой беспилотник, который влетает на территорию Литвы, представляет угрозу, потому что мы сначала даже не знаем, откуда он отправлен, куда должен лететь и каковы цели», — подчеркнул Науседа.

Президент отметил, что государство обязано обеспечить безопасность населения, «это очевидно».