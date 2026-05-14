Bild: руководство Минобороны ФРГ обвинили в предвзятости к сотрудникам

Сотрудница Министерства обороны Германии обвинила руководство в том, что оно относится предвзято к работникам, отдавая предпочтение соратникам министра Бориса Писториуса по Социал-демократической партии (СДПГ). Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, обвинения прозвучали на внутреннем собрании гражданских чиновников министерства. Неназванная сотрудница заявила, что руководство ведомства якобы отдает предпочтение ее коллегам с партийным билетом СДПГ при аттестации и продвижении по службе. Собравшиеся встретили критику аплодисментами, в связи с чем Писториус был вынужден лично вступиться за подчиненных, пишет газета.

В министерстве подтвердили Bild, что такой инцидент действительно произошел, но отвергли обвинения в предвзятости руководства.

"На упомянутом собрании работников прозвучали ошибочные утверждения, что членам СДПГ отдают предпочтение при аттестации. Министр опроверг их решительно и аргументированно", - сказали изданию в ведомстве.

Несмотря на это, неназванный источник в ведомстве упрекнул СДПГ в том, что партия "демонстрирует профессионализм в обслуживании своей клиентуры". В вооруженных силах, согласно информации Bild, тоже зреет недовольство, служащие считают, что министерство превратилось в "систему социального обеспечения СДПГ". Писториус при этом считается одним из самых популярных политиков Германии, напоминает газета.