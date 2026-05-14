Пашинян: у Армении нет обеспокоенности из-за присутствия российской базы

Власти Армении не имеют оснований для обеспокоенности по поводу присутствия на территории республики 102-й российской военной базы на фоне принятия в РФ закона о праве привлекать вооруженные силы страны для защиты арестованных за рубежом россиян, заявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

"У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении. Обеспокоенности быть не может", - заявил Пашинян в беседе с журналистами, комментируя принятый в России новый закон.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 13 мая приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств. Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.