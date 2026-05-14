Депутаты Рады собрались ради «Поиска Царства Божьего»

В Верховной Раде Украины появилось межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божьего и правды Его». Об этом сообщил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко на пленарном заседании, передает «Интерфакс-Украина».

«Обращайтесь к коллегам. Царство Божие точно не помешает нам», — прокомментировал инициативу политик.

Присутствовавшие в зале парламентарии с удивлением отреагировали на объявление о создании объединения.

Как сообщается, главой новой депутатской группы станет депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Численность объединения и его политическая программа в настоящий момент не разглашаются.

За время в качестве депутата Рады Мазурашу предлагал инициативы об изменении в законе «О Национальном банке Украины» относительно размещения на банкнотах надписи «Мы верим в Бога», проект постановления о праздновании Дня украинского борща, а также проект закона о праздновании Дня благодарения 22 октября.

Ранее Мазурашу сравнил насильственную мобилизацию на Украине с изнасилованием. Он задался вопросом, чего пытаются добиться власти, загоняя в армию не желающих воевать людей.